Milan-Genoa: le decisioni arbitrali che hanno segnato il match

Il match tra Milan e Genoa, disputato l’8 gennaio 2026, ha suscitato un ampio dibattito per le decisioni arbitrali che hanno condizionato il risultato finale. In particolare, un gol annullato a Christian Pulisic e un rigore fischiato al Genoa hanno attirato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori.

Il gol annullato a Pulisic

Il primo episodio controverso si è verificato al 58° minuto, mentre il Genoa era in vantaggio per 1-0.

In un’azione da calcio d’angolo, Gabbia ha toccato il pallone, permettendo a Pulisic di segnare da pochi passi. La gioia del giocatore americano è stata però interrotta dalle proteste dei calciatori genoani, che hanno sollevato dubbi sulla regolarità dell’azione.

Il ruolo del VAR

Dopo aver inizialmente convalidato la rete, l’arbitro Mariani è stato richiamato dal VAR per rivedere l’azione. La decisione finale ha portato all’annullamento del gol, poiché, come evidenziato dai replay, Pulisic ha toccato il pallone con il braccio. Questa azione, secondo le regole attuali, rendeva il gol non valido. Tale episodio ha riacceso il dibattito sulla regolamentazione riguardante i tocchi di mano.

Un finale di caos per il Genoa

Il secondo episodio controverso è avvenuto al 96° minuto, quando il Genoa si è trovato in una situazione di contropiede. Ekhator ha servito Ellertsson in area, ma l’intervento di Bartesaghi è stato giudicato falloso dall’arbitro. Mariani ha quindi assegnato un rigore al Genoa, suscitando nuove proteste da parte dei giocatori del Milan, che ritenevano il fallo ininfluente sull’azione.

La pressione del momento

Il rigore è stato calciato da Stanciu, ma il tiro è stato parato, lasciando il Milan illeso e il Genoa con l’amaro in bocca. La tensione in campo era palpabile e la decisione arbitrale ha messo in discussione l’equilibrio dell’incontro, influenzando le dinamiche del match e portando a ulteriori polemiche post-partita.

Le decisioni arbitrali e le loro conseguenze

Questo incontro ha evidenziato come le decisioni arbitrali possano trasformare una partita di calcio in un vero campo di battaglia. La questione dei tocchi di mano e della gestione dei rigori rimane un argomento caldo in Serie A. I tifosi si interrogano sulla possibilità di una maggiore chiarezza nelle regole. Il Milan, dopo questa sfida, dovrà riflettere su come affrontare le prossime partite, in un contesto dove ogni decisione può fare la differenza.

Il match tra Milan e Genoa ha rappresentato non solo un confronto tra due squadre, ma anche un esempio di come il calcio possa essere influenzato da fattori esterni. Le polemiche arbitrali continuano a occupare un ruolo centrale nelle discussioni, mentre i tifosi auspicano in una gestione delle partite più equa e trasparente.