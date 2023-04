Milano, denunciati altri due casi di violenze sessuali

A Milano sono stati denunciati altri due casi di violenza sessuale, dopo il caso della donna violentata in stazione Centrale.

Dopo il caso della donna violentata nella stazione Centrale, a Milano sono stati denunciati altri due casi di violenza sessuale. Il primo episodio risale a venerdì 28 aprile, quando una senzatetto di 57a anni, in precarie condizioni di salute, è stata aggredita in una tenda da campeggio in piazza Carbonari. Il secondo caso si sarebbe verificato all’interno di un albergo. Una donna ha raccontato di essersi sentita male dopo aver subito pesanti molestie da parte di un uomo con cui era stata a cena.

Il primo caso riguarda una senzatetto di 57 anni. La donna sarebbe stata avvicinata da un uomo senza fissa dimora, descritto come un 30enne africano, davanti alla stazione Centrale. L’uomo le ha offerto riparo per la notte nella sua tenda da campeggio in piazza Carbonari. I due, dopo aver raggiunto i luogo, si sono sistemati su una coperta e sarebbe scattata l’aggressione, nonostante le suppliche della donna, che è rimasta ostaggio fino all’alba. La vittima ha spiegato di essere stata raggiunta da clochard e di aver vissuto ore di terrore, per poi essere lasciata sola e dolorante sulla coperta. La donna ha chiesto aiuto ad un ragazzo che stava portando a spasso il cane, che ha chiamato il 112. La senzatetto è stata portata alla clinica Mangiagalli, dove il personale sanitario ha accertato l’avvenuta violenza sessuale.

Il secondo caso riguarda una donna in un hotel. Gli specialisti della quarta sezione della Squadra mobile, guidata dal dirigente Marco Calì, stanno indagando su questo secondo episodio, che si sarebbe verificato in un albergo della città. Una coppia è andata a cena, poi è salita in una stanza che uno dei due aveva prenotato. La donna si è sentita male, ha chiesto di usare il bagno, ma l’uomo avrebbe approfittato del suo stato di debolezza per molestarla. La vittima è riuscita a fuggire ed è andata a denunciare l’accaduto.