L’incidente è avvenuto intorno alle ore 17 di ieri, venerdì 11 agosto, a Milano. due tram si sono scontrati in largo Umberto Boccioni, lungo via Antonio Mambretti, nel quartiere Quarto Oggiaro. Dieci persone sono rimaste ferite: per loro, fortunatamente, solo escoriazioni superficiali e qualche botta.

Milano, incidente fra due tram: ci sono 10 feriti

Due tram della linea 12 di Milano si sono scontrati in largo Umberto Boccioni. Secondo quanto si apprende, uno dei due mezzi pubblici era in attesa nello spazio della fermata quando l’altro tram lo ha tamponato da dietro. Lo scontro è stato violento e 10 persone sono rimaste ferite, anche se fortunatamente non in maniera grave. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti di polizia e i medici del 118 che si sono occupati delle cure ai feriti.

Le condizioni di salute dei feriti

Se una persona è stata curata sul posto, le altre 9 sono state tutte trasferite in ospedale, in codice verde. Quattro di loro sono state trasportate in ambulanza all’ospedale Sacco, tre al Galeazzi e, infine, due al San Carlo. L’Atm ha provveduto a sostituire i tram della linea 12, bloccata per circa un’ora, con alcuni autobus che fermavano nelle stesse vie.