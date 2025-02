Milano, residenti in fuga da un incubo di paura e minacce

Un gruppo di abitanti vive in uno stato di ansia costante a causa di un aggressore.

Un incubo che dura da settimane

Da settimane, i residenti di un condominio in viale Corsica, nella zona est di Milano, vivono un vero e proprio incubo. La loro quotidianità è stata stravolta da un uomo che si apposta davanti all’ingresso del palazzo, creando un clima di terrore e insicurezza. Le segnalazioni alle forze dell’ordine si sono susseguite, ma fino ad ora non si è visto alcun intervento risolutivo. I residenti, spaventati, si sentono prigionieri nelle loro stesse case, costretti a rimanere barricati per paura di ritorsioni.

La situazione di emergenza

La situazione è diventata insostenibile: l’uomo, descritto come aggressivo, ha bloccato il portone d’ingresso, impedendo ai residenti di uscire liberamente. Non solo, ma ha anche lanciato sassi contro le finestre, aumentando il livello di ansia tra gli abitanti. Le richieste di aiuto, purtroppo, sembrano cadere nel vuoto, lasciando i residenti a fronteggiare da soli questa emergenza. Molti di loro hanno espresso la volontà di lasciare il condominio, ma la paura di un possibile incontro ravvicinato con l’aggressore li frena.

Le conseguenze psicologiche

Le conseguenze di questa situazione non sono solo fisiche, ma anche psicologiche. I residenti, costretti a vivere in uno stato di allerta costante, stanno sviluppando sintomi di ansia e stress. La paura di uscire di casa, di affrontare l’aggressore o di subire un attacco, ha portato a un deterioramento della qualità della vita. Alcuni di loro hanno già contattato specialisti per affrontare il trauma subito, mentre altri si sentono sempre più isolati e impotenti. La comunità, un tempo unita, ora è divisa dalla paura e dalla sfiducia.