L‘incidente è avvenuto intorno alle 16:30 di oggi pomeriggio, quando un camion cisterna carico di acetone si è ribaltato a Rho, all’altezza dello svincolo tra la Tangenziale Nord e il Sempione.

Camion carico di acetone si ribalta sul Sempione

La notizia è stata riportata dall’agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). Sul posto è immediatamente intervenuta la Polizia stradale, che avrà ora il compito di eseguire i consueti rilievi e cercare di determinare l’esatta dinamica del sinistro. Dai primi accertamenti sembrerebbe che l’incidente abbia coinvolto solo il tir. L’autista del veicolo è stato prontamente soccorso dai sanitari del 118 e ricoverato in codice giallo al pronto soccorso. Non sembra aver subito ferite gravi.

Disagi sulla circolazione

L’incidente, avvenuto nel pomeriggio di lunedì 22 gennaio, ha determinato notevoli problemi alla circolazione, in un tratto di strada già congestionato. Lo svincolo tra la Tangenziale Nord e il Sempione è stato chiuso al traffico, anche alla luce del fatto che i liquidi corrosivi si sono riversati sull’asfalto. I Vigili del fuoco sono al lavoro per provvedere al travaso.

I precedenti

Nel settembre dell’anno scorso era avvenuto un incidente analogo in provincia di Pisa. Un’autocisterna si ribaltò tra Casino di Terra e la rotatoria per Miemo, sulla Volterrana. Il sinistro provocò la fuoriuscita di migliaia di litri di cloruro ferrico, che rischiava si riversarsi nel fiume Cecina. In quel caso fu necessario l’intervento del distaccamento di Saline di Volterra e del nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) per evitare il peggio.