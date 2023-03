Milano: 33enne in monopattino morto investito

Milano, un giovane uomo ha perso la vita in un incidente stradale. Era in monopattino, è stato travolto da un'automobile

Milano, un incidente stradale avvenuto nella parte sud della città è finito in tragedia ed è costato la vita a un giovane uomo in monopattino nella notte tra il 9 e il 10 marzo. Fermato dalle autorità locali il responsabile, alla guida di un’automobile, che aveva tentato la fuga. Si trova adesso in stato di fermo.

Milano, i dettagli dell’incidente

Piena notte, intorno alle tre. Un uomo di 33 anni si trovava nella periferia sud di Milano, nei pressi di viale Famagosta, precisamente in via Beldiletto, alla guida di un monopattino elettrico. É stato travolto da un’automobile. Nulla ha potuto l’intervento del 118 e dei sanitari con un’ambulanza e un’automedica, che l’hanno trasportato con urgenza al Policlinico, dove è deceduto. Era originario dell’Ecuador.

Milano, trovato il colpevole dell’incidente

Sul posto la polizia locale ha trovato una ragazza di 25 anni che si è dichiarata alla guida dell’auto al momento dell’impatto. Il vero conducente, in realtà, era un ragazzo suo coetaneo a cui era stata revocata la patente, e che era quindi fuggito verso viale Famagosta dopo l’incidente. É stato rintracciato in mattinata. Adesso si trova in stato di fermo, rischia l’accusa di omicidio stradale, aggravata dal tentativo di fuga. Nulla si sa della ragazza né della famiglia dell’uomo che ha perso la vita.