Terrore a Milano in un bar del quartiere Palmanova, dove un uomo di 52 anni ha accoltellato tre persone, ferendole gravemente. Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressore avrebbe reagito a una lite interna al locale, scatenando il panico tra i presenti.

Milano, uomo di 52 anni accoltella tre persone in un bar

Martedì sera, intorno alle 19.30, un uomo di 52 anni è entrato armato di coltello in un bar di largo Tel Aviv, nella zona Palmanova di Milano, scatenando il panico tra i presenti.

L’aggressore si è immediatamente scagliato contro il titolare del locale, suo nipote e un cliente che aveva cercato di fermarlo, infliggendo diversi fendenti, alcuni diretti verso zone vitali.

Fortunatamente, nessuna delle vittime ha riportato lesioni gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i soccorsi sanitari, che hanno provveduto a trasportare i feriti al pronto soccorso del Fatebenefratelli in codice verde.

Milano, uomo di 52 anni accoltella tre persone in un bar: chi è l’aggressore

L’autore dell’aggressione, cittadino egiziano già destinatario di divieto di dimora a Milano e obbligo di permanenza domiciliare dalle 19 alle 7, è stato arrestato con le accuse di tentato omicidio e lesioni aggravate. Anche lui ha riportato lievi ferite ed è stato ricoverato e piantonato al San Raffaele. Il coltello usato durante l’attacco è stato sequestrato dai militari.

Al momento le motivazioni dell’aggressione non sono state chiarite: le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dell’episodio e capire il possibile movente dietro la violenza.