Militare in pensione colto da un malore mentre lavorava col trattore: è morto a 70 anni

CI ha lasciati un ex militare in pensione all'età di 70 anni. Mentre si trovava a bordo del suo trattore, avrebbe accusato un malore fatale.

Mario Affronti, ex militare in pensione di 70 anni, è stato colto da un malore mentre stava arando un terreno in contrada Malpasso. Il trattore, senza più controllo, si è ribaltato.

Morto ex militare in pensione all’età di 70 anni

È morto mentre arava un terreno con il suo trattore. Il protagonista di questa tragica vicenda è Mario Affronti, militare in pensione di 70 anni. Il decesso è avvenuto a Lercara Friddi, in contrada Malpasso, e con tutta probabilità è avvenuto a causa di un malore.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della stazione locale, l’uomo stava arando il suo terreno quando è stato colto da malore ed è caduto dal mezzo ancora in corsa, che si è ribaltato poco dopo in quanto privo di controllo.

Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118 hanno cercato disperatamente di rianimarlo, ma ormai era troppo tardi.

L’arrivo dei soccorsi e i funerali

Come anticipato, sul luogo si sono precipitati i soccorsi del 118, che però non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Il medico legale ha constatato il decesso e la procura ha disposto la restituzione della salma alla famiglia. Sono intervenuti anche i Carabinieri della compagnia di Lercara Friddi per eseguire i rilievi di rito.

I funerali saranno celebrati mercoledì 27 aprile alle ore 10:30 presso la chiesa Madre di Lercara Friddi.