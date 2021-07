Milly Carlucci contro Raimondo Todaro, la replica: “Ho il Covid, quindi non potevo incontrarla”

Raimondo Todaro ha replicato via social contro Milly Carlucci a seguito della notizia del suo addio a Ballando con le Stelle.

Raimondo Todaro ha annunciato via social di aver deciso di dire addio a Ballando con le Stelle. Il suo annuncio ha suscitato la reazione della conduttrice Milly Carlucci, che si è detta delusa per aver saputo della sua decisione via social e non di persona.

Il ballerino ha replicato a sua volta attraverso i social.

Raimondo Todaro contro Milly Carlucci

Raimondo Todaro ha annunciato il suo addio alla squadra di Ballando con le Stelle e sembra che dal prossimo anno approderà a Mediaset dopo ben 15 anni di carriera all’interno del talent di Milly Carlucci. La famosa conduttrice si è detta particolarmente delusa dal comportamento del ballerino che, a suo dire, dopo tanti anni di collaborazione avrebbe potuto avvisarla della sua decisione in privato.

“Ho replicato che prima di prendere una decisione definitiva così importante sarebbe stato carino vedersi e guardarsi negli occhi. È così che fanno gli amici, dopo 15 anni di vita insieme. Stamattina, con un po’ di delusione, ho invece visto il suo post”, ha tuonato la conduttrice dopo aver appreso la decisione di Todaro in merito al suo futuro lavorativo.

La replica di Raimondo Todaro a Milly Carlucci

Il ballerino a sua volta ha replicato via social, affermando che non avrebbe potuto incontrare la conduttrice poiché positivo al Covid:

“Leggo con molta tristezza il post di Milly.

Avrei incontrato con immenso piacere Milly per comunicarle la mia decisione a voce (cosa che tra l’altro ci siamo ripromessi di fare appena io sarò guarito), ma 5 giorni fa sono risultato positivo al Covid e quindi sono in isolamento a casa”, ha scritto il ballerino, e ancora: “Ho preferito avvisarla subito della mia decisione perché spero di negativizzarmi in fretta. Ma se così non fosse, le avrei comunicato troppo tardi, rispetto all’inizio del programma, la mia decisione e ciò avrebbe causato, forse, un disagio.

Io comunque la ringrazio e senza rancore mi prendo i suoi auguri con tutto il cuore”.

Raimondo Todaro ad Amici?

Secondo indiscrezioni il ballerino avrebbe deciso di lasciare Ballando con le Stelle per approdare ad Amici di Maria De Filippi ma al momento le trattative sarebbero ancora in corso e pertanto la notizia non ha ricevuto conferme. Nel talent di Maria De Filippi lavora già da qualche anno anche Francesca Tocca, ex moglie di Todaro e madre di sua figlia Jasmine.