Miriana Trevisan e la menopausa forzata: di cosa si tratta

Miriana Trevisan ha confessato al Grande Fratello Vip di essere in “menopausa forzata” da quando è stata operata all’utero a causa di una formazione tumorale.

Miriana Trevisan: la menopausa forzata

La showgirl ha dichiarato anche di essere entrata in menopausa forzata dopo che le sarebbe stato rimosso l’utero e la questione ha scatenato una bufera tra lei e Soleil Sorge (che ha usato la sua triste storia come pretesto per attaccarla). Miriana Trevisan soffre dunque di una condizione che è in tutto e per tutto simile a quella di una comune menopausa (e di tutti i disturbi ad essa connessi).

Miriana Trevisan contro Soleil Sorge

Dopo che Miriana Trevisan ha confessato ai concorrenti del reality show la sua condizione dovuta alla menopausa forzata, l’influencer Soleil Sorge ha usato la sua storia come pretesto per darle contro: “Capisco la menopausa ma datti una calmata. Non mi parlare perchè non ti sopporto più”, le ha detto Soleil Sorge. Nonostante i fan di Miriana Trevisan hanno chiesto che venissero presi provvedimenti e che Soleil chiedesse scusa a Miriana, le opinioniste del GF Vip – Sonia Bruganelli e Adriana Volpe – hanno inaspettatamente preso le sue difese.

Miriana Trevisan: l’opinione di Adriana Volpe e Sonia

Dopo che tra Miriana Trevisan e Soleil Sorge è scoppiata la lite al GF Vip, l’opinionista Sonia Bruganelli ha rotto il silenzio affermando: “Quante cose dette tanto per dirle, quanti cliche. Mi spiace per quello che abbia subito Miriana, ma non mi pare che Soleil le abbia dato della stupida. Miriana ha delle manie di persecuzioni pazzesche. Attacca delle personalità forti all’interno della casa ma quando non riesce a ribattere allo stesso livello inizia a piangere.

A me spiace venga vista come vittima, non lo è. Ha fatto la stessa cosa con Nicola. Prima lo ha illuso poi ha fatto due passi indietro e ha cominciato a dire che Nicola è vittima.” Sulla questione anche Alfonso Signorini si è espresso (rivolgendosi alla stessa Miriana) affermando: “Io credo tu debba chiedere le tue scuse. La battuta sulla menopausa di Soleil non voleva essere cattiva non poteva saperlo”.