Duro scontro tra Soleil Sorge e Miriana Trevisan all'interno della casa del Gf: "Rigiri sempre tutto"

La bufera scatenata da Alex Belli durante la sedicesima puntata del Grande Fratello Vip sembra non avere fine: ennesimo scontro nella casa, stavolta tra Soleil Sorge e Miriana Trevisan.

Scontro tra Soleil Sorge e Miriana Trevisan

Sono state diverse le reazioni dopo il confronto tra Alex Belli e la moglie Delia Duran: tra questi Soleil Sorge ha iniziato ad avere dubbi sulla relazione tra i due.

Non solo: la Sorge è stata protagonista di un litigio con Miriana Trevisan. Infatti la ragazza, che non ha gradito alcuni commenti fatti da Miriana in confessionale sul suo rapporto con Alex Belli, le ha detto: “Complimenti anche a te”. La Trevisan non ha esitato a rispondere, ed è scoppiata la bufera.

Miriana Trevisan a Soleil Sorge: “Adesso vuoi colpire me?”

“Non ho niente da nascondere e non venire ad insegnarmi nulla visto che prima stavi parlando di me e Nicola” ha commentato la Trevisan, riferendosi all’intromissione di Soleil Sorge nel suo rapporto con Nicola Pisu e ai giudizi dati dalla ragazza. “Adesso vuoi colpire me? Poi, chi altro?” prosegue Miriana.

Soleil Sorge si difende: “Non voglio colpire te. Io non ho interesse a colpire nessuno. Non mi piace quando mi parlano dietro. Sono sempre venuta per prima a parlarti e a consolarti”.

La lite tra Soleil Sorge e Miriana Trevisan: “Devi sempre isolare qualcuno”

Ma Miriana continua la lite: “Devi sempre colpire o isolare qualcuno” dice ancora. “Brava, le hai imparate le battute. Fino a poco tempo fa dicevi che le persone ti emarginavano e che io avevo capito tutto e che ero l’unica vera e adesso…”, è la risposta di Soleil.

“Ho paura a parlare con te perchè rigiri tutto. Aveva ragione Raffaella. Tieniti il tuo Alex. Isolalo ancora che l’abbiamo perso” ha concluso la Trevisan.