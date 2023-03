Miriana Trevisan ha una nuova fiamma: "E' un famoso ex di Valeria Marini"

Miriana Trevisan è stata avvistata in compagnia di un celebre ex di Valeria Marini. Tutto quello che c'è da sapere.

Miriana Trevisan è stata investita da un nuovo gossip riguardante la sua vita privata. La showgirl sarebbe stata avvistata con un celebre ex di Valeria Marini.

Miriana Trevisan: il nuovo amore

Secondo indiscrezioni diventate sempre più insistenti ci sarebbe un nuovo amore nel cuore di Miriana Trevisan: la showgirl – madre di un unico figlio avuto con il cantante Pago – sarebbe stata avvistata in compagnia di Eddy Siniscalchi, il manager e organizzatore di eventi vip che è stato legato fino a poco tempo fa alla showgirl Valeria Marini. Sulla questione al momento non vi sono conferme, ma in tanti sui social sono curiosi di saperne di più. Durante la sua esperienza al GF Vip Miriana Trevisan non aveva fatto segreto di avere difficoltà a innamorarsi e in tanti si chiedono se accanto a Siniscalchi la showgirl abbia finalmente trovato l’amore.

L’imprenditore è balzato per la prima volta agli onori delle cronache a causa della sua liaison con Valeria Marini che, fino a pochi mesi fa, sembrava essere più innamorata che mai. I due confermeranno la fine della loro storia d’amore? Al momento sui social tutto tace e i fan sono a caccia d’indizi che possano provare il nuovo gossip in circolazione.