Valeria Marini sul fidanzato Eddy: "Facciamo l'amore dalla mattina alla sera"

La storia d’amore tra Valeria Marini ed Eddy Siniscalchi prosegue a gonfie vele.

I due si sono anche concessi una fuga a Cortina, dove si sono lasciati immortalare tra baci e abbracci.

Valeria Marini ed Eddy Siniscalchi sono stati pizzicati dal settimanale Chi a Cortina. Tra baci e abbracci, i due piccinoncini sono apparsi più affiatati che mai. Stanno insieme dalla scorsa primavera, dopo che si sono conosciuti casualmente ad un evento a Roma.

Sulla rivista di Alfonso Signorini si legge:

“Li ritroviamo sulle nevi di Cortina, dove la showgirl è stata assai spesso, in effetti. Ma che vede per la prima volta insieme con lui, che ‘è meraviglioso, mi fa sognare, mi chiama vita mia. Facciamo l’amore dalla mattina alla sera’, ripete spesso agli amici più cari. E allora con il suo Eddy tutto cambia, persino quel freddo penetrante del pomeriggio, può essere l’occasione per stringersi, scambiarsi un bacio, un lungo sorriso. E, forse, una promessa”.

Qualche tempo fa, intervistata dal Corriere, Valeria ha così parlato del fidanzato Eddy:

La Marini, dopo la fine della sua ultima relazione, sembrava decisa a restare sola. Poi, quando ha incontrato Siniscalchi ha cambiato idea. Lui è riuscito a conquistarla piano piano, senza grandi colpi di scena.

Intervistato da Fanpage, Eddy ha rivelato di aver conquistato Valeria avvicinandosi a lei e non al personaggio. Ha raccontato:

“Abbiamo cenato insieme e ci siamo ritrovati a parlare di cose importanti. L’ha colpita che la trattassi come Valeria e non come Valeria Marini. A partire da quella sera ci siamo visti altre volte. Il primo bacio? Dopo un po’. Sono un signore, non appartengo al gruppo di quelli che ci provano subito. Volevo conoscerla meglio perché non mi interessava solo un’avventura. Le ho già fatte in passato queste cose. Volevo che fosse una storia seria”.