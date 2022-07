Eddy Siniscalchi è il nuovo amore di Valeria Marini? Lei rompe il silenzio

Eddy Siniscalchi ha rotto il silenzio in merito al suo legame speciale con Valeria Marini. Tutto quello che c'è da sapere.

Eddy Siniscalchi, l’imprenditore che da alcuni mesi a questa parte è stato accostato a Valeria Marini, ha rotto il silenzio in merito alla sua relazione con la showgirl.

Valeria Marini e Eddy Siniscalchi stanno insieme?

Finora Valeria Marini ha preferito mantenere il massimo riserbo in merito alla sua presunta liaison con l’imprenditore Eddy Siniscalchi, nonostante i due siano stati avvistati più volte in atteggiamenti intimi e complici che a tutto lasciavano pensare fuorché a un’amicizia.

In queste ore sarebbe stato proprio Siniscalchi, incalzato dalle domande di Roberto Alessi, a confessare: “La amo, sì, la amo, stiamo insieme e stiamo bene insieme. Una donna splendida, buona, sensibile, una fortuna averla incontrata”. Per il momento Valeria Marini non ha confermato l’indiscrezione e in tanti sperano di saperne presto di più.

Valeria Marini e il desiderio di un figlio

La showgirl negli ultimi anni è stata piuttosto sfortunata in amore ma, nelle sue ultime interviste, ha confessato che le sarebbe piaciuto avere un figlio, anche da single.

“Un figlio? Certo che lo voglio e lo farò a tutti i costi. Anche se non avrò nessuno al mio fianco”, ha dichiarato, e ancora: “Certo, per fare un figlio sarebbe meglio essere in due, la vita è sacra la famiglia importante. Ma ho visto Jennifer Aniston nel suo ultimo film, lei lo fa da sola, in provetta. Le vie del Signore sono infinite”.