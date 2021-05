Miryea Stabile attaccata da Tommaso Zorzi: “Devi prendere una posizione”

Miryea Stabile è stata attaccata da Tommaso Zorzi, che l'ha invitata a prendere una posizione e ha sottolineato di non trovarla coerente.

Miryea Stabile è stata attaccata da Tommaso Zorzi, che l’ha invitata dicendole di prendere una posizione. Tutto è accaduto nella puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda venerdì 7 maggio 2021.

Miryea Stabile attaccata da Tommaso Zorzi: il motivo

Roberto Ciufoli, che fa parte del gruppo degli arrivisti, ha replicato ad alcune critiche ricevute dai suoi compagni. L’attore, inaspettatamente, ha avuto la possibilità di poter cambiare squadra, ma per farlo ha dovuto affrontare la prova del fuoco. Miryea Stabile, quando ha scoperto che doveva fare cambio di squadra con Roberto se avesse vinto la sfida, si è mostrata molto contrariata. La reazione della naufraga non è piaciuta a Tommaso Zorzi, che è subito intervenuto per attaccarla.

“Devi prendere una posizione” ha dichiarato l’opinionista. Ciufoli ha sottolineato che i suoi compagni di gioco si mettono d’accordo quando fanno il suo nome durante le nomination. “Non saprei se mi volessero rinominare quale potrebbero essere le motivazioni” ha spiegato.

Miryea Stabile attaccata da Tommaso Zorzi: non la trova coerente

“Non dire che ci siamo messi d’accordo perché non è vero” ha risposto Emanuela Tittocchia. “Da quando sono qua non mi sono mai lamentato e non ho mai fatto pesare niente a nessuno, gli ho detto che è permaloso” ha aggiunto Matteo Diamante.

“Come prendi queste critiche?” ha chiesto Ilary Blasi a Roberto Ciufoli. L’attore, dopo aver litigato con la Tittocchia, ha accettato di fare la prova del fuoco, ma la conduttrice gli ha spiegato che se vincerà potrà tornare nella squadra dei primitivi prendendo il posto di Miryea Stabile, che andrà in quello degli arrivisti. “In realtà mi sto trovando bene” ha risposto lei. Tommaso Zorzi ha fatto capire di non trovarla coerente.

Miryea Stabile attaccata: lo scontro con Zorzi

Ilary Blasi ha ricordato a Roberto Ciufoli il suo premio in caso di vittoria della prova del fuoco. “Se batti il record di Ignazio Moser potrai tornare con i primitivi” ha spiegato la conduttrice. Miryea Stabile, che secondo Drusilla Gucci continua a sparare sentenze e accuse, ha replicato alla critica di Tommaso Zorzi. “Abbiamo chiarito durante questa settimana e mi sto trovando bene” ha spiegato la naufraga. “Non è quello che emerge” ha risposto l’opinionista.