Miss Ucraina e Russia in stanza insieme: “Stato terrorista che uccide i miei concittadini”

Lo sfogo di Miss Ucraina in stanza con Miss Russia: "Stato terrorista che uccide i miei concittadini"

È caos alla finale del concorso di bellezza Miss Grand International che si terrà a Giacarta martedì 25 ottobre. In queste ore sale la tensione tra Miss Ucraina e Russia, messe in stanza insieme.

Miss Ucraina Olga Vasyliv ha protestato su Instagram per essere stata messa nella stessa stanza della concorrente che rappresenta la Russia Ekaterina Astashenkova.

Miss Ucraina e Russia nella stessa stanza: lo sfogo di Olga Vasyliv

Olga Vasyliv, concorrente del concorso di bellezza e Miss Ucraina, ha raccontato in un lungo post pubblicato sulla sua pagina Instagram di essere tra le reginette finaliste per il titolo di Miss Grand International.

“Il mio scopo – ha scritto Olga Vasyliv – è quello di parlare al mondo del mio Paese, dello spirito ucraino, della nostra bellezza, della nostra forza e di ciò che stiamo affrontando in questo momento”.

Ha proseguito parlando di un avvenimento che le ha provocato rabbia: “Ho ricevuto una lettera che mi ha provocato sentimenti di rabbia e dolore.

La mia compagnia di stanza è originaria di un Paese terrorista, del Paese che ha accantonato la legge e l’ordine, un Paese dispotico, di quella macchia disgustosa sul nostro bellissimo pianeta, viene dalla Russia.”

Si è poi rivolta agli organizzatori del concorso: “Credetemi, io sono per la pace, per l’amore, per l’amicizia, per il sostegno, ma non verso coloro che non posso perdonare. Non per coloro che hanno torturato i miei fratelli e le mie sorelle.

Non per coloro che hanno tolto la vita a tanti ucraini. Io, le mie opinioni e i miei sentimenti siamo importanti. La mia Ucraina è importante. Gloria all’Ucraina”.

Ha concluso il posto chiedendo ai suoi follower di diffondere l’accaduto con gli hashtag #cancelrussianculture, #russiaisaterroriststate.

La risposta di Miss Russia

Non è mancata la risposta di Miss Russia Ekaterina Astashenkova che ha rivolto a Miss Ucraina un messaggio di riconciliazione: “Nella mia famiglia sono la prima persona a essere nata in Russia, tutti gli altri vengono dall’Ucraina.

La situazione politica è molto calda per me. Spero che la mia voce venga ascoltata in questo concorso. Sono contro l’odio, per l’amicizia, per l’amore e per la pace nel mondo…e per aiutarci l’uno con l’altro”.

