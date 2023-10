Mister Pella Pazzo, il celebre tiktoker napoletano è morto il 2 ottobre, lasciando un grande vuoto nella sua famiglia e nella comunità dei suoi fan. Alcuni però stanno sfruttando la situazione a loro vantaggio.

Le denunce dei profili fake

In seguito alla morte di Lorenzo (vero nome del tiktoker) sono comparsi alcuni profili che hanno cercato di lucrare sulla disgrazia. Ad esempio c’era chi riprendeva vecchi video in cui si vedeva la moglie di Mister Pella Pazzo, Susy, triste e li rimontava spacciandoli per nuovi. C’era anche un video che ritraeva sempre Susy mentre portava un fiore sulla tomba del marito, cosa impossibile visto che Lorenzo è stato cremato e l’urna si trova in casa. Alcuni profili arrivano addirittura a proporre abbonamenti e chiedere soldi.

La famiglia di Mister Pella Pazzo ha deciso di mettere fine a questo circolo di profili fake, segnalandoli uno per uno alla polizia postale.

La scomparsa di Susy

Ciò che molti sembrano incomprensibilmente non accettare né capire è anche l’assenza di Susy dai Social. La donna infatti non è più comparsa nei video, limitandosi a postare contenuti costruiti con foto, immagini e musiche dedicati al suo Lorenzo.