Non si dà pace la moglie di Mister Pella Pazzo, il TikToker napoletano da poco scomparso. Un ex allievo di Amici ha scritto alla donna.

Susy, moglie del TikToker Mister Pella Pazzo recentemente scomparso, non riesce a superare l’improvvisa morte del marito: nelle ultime ore, un ex allievo di Amici di Maria De Filippi ha commentato uno struggente post condiviso sui social dalla donna.

Il dolore di Susy per la scomparsa del marito Lorenzo Della Femine

Lorenzo Della Femine, meglio noto come Mister Pella Pazzo, è improvvisamente morto all’età di soli 40 anni a seguito di un malore improvviso. La dipartita del TikToker ha profondamente sconvolto non solo il mondo dei social media ma anche e soprattutto la moglie dell’uomo, Susy.

A seguito della scomparsa del marito, la donna ha postato diversi messaggi e video sui suoi profili social attraverso i quali ha voluto condividere con il popolo del web il suo dolore per la terribile perdita che è costretta ad affrontare.

In uno dei suoi ultimi contenuti apparsi su TikTok, in particolare, la moglie di Della Femine ha scritto: “Manchi, manchi, manchi troppo. Ma perché ci hai lasciato?”.

Ex allievo di Amici scrive alla moglie di Mister Pella Pazzo

Il post pubblicato da Susy ha fatto rapidamente incetta di like e di commenti. Il contenuto che ha fatto ancora una volta commuovere centinaia di utenti, inoltre, era accompagnato dalla canzone Mi manchi di Aka 7even, ex allievo di Amici di Maria De Filippi. Proprio il giovane artista ha deciso di commentare il messaggio della moglie di Mister Pella Pazzo per mostrarle la propria vicinanza rispetto al terribile lutto che sta vivendo.

“Susy ti sono vicino”, ha scritto il cantante divenuto noto grazie ad Amici. Il ragazzo, a corredo delle sue parole, ha anche aggiunto due emoticon: una triste e una di un cuore spezzato.