Tiziano Ferro ha espresso durissime critiche nei confronti di chi lo ha attaccato nel corso di questi ultimi anni. Nel 2010 il cantante aveva fatto coming out, un momento della sua vita che è stato al centro della sua lunga riflessione condivisa attraverso un video postato sul suo profilo di Instagram: “Avrei potuto mentire, mettermi una fidanzata accanto e farli tacere, anche se poi tutti sapevano la verità”, ha dichiarato a tale proposito il cantante.

Tiziano Ferro, il duro sfogo sui social: “Loro possono scrivere quegli articoli solo perché sono stato sincero”

Il cantante ha rivendicato la sua scelta di uscire allo scoperto, facendo il coming out. Ha quindi osservato: “La verità è che queste persone si definiscono già per le azioni che fanno, prima che per il contenuto delle cose che dicono”. Per Tiziano Ferro è stato dunque un passo avanti che gli ha portato anche a vedere l’aspetto positivo della decisione da lui presa: “Bisogna rendersi conto che c’è un oceano di persone che giovano del fatto che tu esisti e crei rappresentanza, e la rappresentanza è quella che è mancata sicuramente alla mia generazione”.

I commenti di sostegno sui social

Il post di Tiziano Ferro ha ottenuto commenti positivi da parte di moltissimi follower che lo hanno incoraggiato e ringraziato per il contributo da lui dato: “È una mentalità difficile da cambiare, ma tu ancora una volta sei stato sincero e naturale come sempre e spero che questo non cambi mai…” e ancora: “La verità è quella che ti fa amare da così tante persone da tutti questi anni. È sempre stata questa la TUA arma vincente”.