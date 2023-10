La moglie di Mister Pella Pazzo, stroncato da un infarto lunedì 2 ottobre, ha postato un video su TikTok in cui ha denunciato false raccolte fondi spuntate dopo i funerali del marito. Nel video, la donna invita i seguaci del TikToker defunti a non fare donazioni.

Mister Pella Pazzo, la moglie denuncia su TikTok false raccolte fondi dopo il funerale

La famiglia del TikToker Mister Pella Pazzo – all’anagrafe Lorenzo Della Femine – è alle prese con la gestione del terribile lutto che l’ha colpita a seguito dell’improvvisa morte del 40enne… eppure, deve già affrontare un nuovo problema.

A poche ore dal funerale che si è tenuto martedì 3 ottobre a Casalnuovo di Napoli, la moglie del TikToker, Susy, ha postato online un video in cui chiede ai fan del defunto marito di non fare donazioni a chi sta raccogliendo soldi con la scusa di voler devolvere il ricavato a lei e ai suoi figli oppure al sostegno delle spese delle esequie.

L’annuncio della donna

“Ragazzi, vi scrivo queste parole senza forza”, ha detto la donna. “Ma devo dissociarmi da queste persone che stanno facendo le live e dicono che raccolgono dei soldi per me e per i miei figli e per pagare il funerale di mio marito. Non è vero niente, non donate niente a queste persone. Grazie”, ha concluso la vedova di Della Femine.