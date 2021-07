Modella 24enne muore di cancro: lo straziante messaggio del fidanzato

La modella 24enne morì per un cancro allo stomaco nel 2018. Il suo fidanzato: "Vivrà per sempre dentro di me".

La vicenda di Nara Almeida è molto toccante e dimostra come l’amore, quello vero, possa andare oltre i concetti di vita e di morte. Il sentimento da parte di chi ha amato non scompare. Una storia che risale al maggio del 2018.

Nara era una modella 24enne deceduta per un cancro allo stomaco. Il suo ragazzo le diede un ultimo saluto tramite un commovente messaggio. In esso il fidanzato di Nara scrisse che la ragazza sarebbe sempre vissuta dentro di sé. Un toccante messaggio d’addio che vi mostriamo in questo articolo.

Modella 24enne muore di cancro: era una star dei social network

Nara Almeida era una popolare modella brasiliana, blogger e star dei social network.

Come informa il Messaggero, alla ragazza fu diagnosticato un tumore allo stomaco nell’agosto del 2017. Nara morì circa un anno dopo in ospedale, all’alba del 21 maggio 2018. Purtroppo non c’è stato nulla da fare per Nara: il tumore la consumò poco a poco, aggredendo anche gli organi interni.

Modella 24enne muore di cancro: nove mesi di agonia

Nove mesi di calvario durante cui la ragazza non smise mai di lottare e di sperare nella vita.

Non mancò inoltre di aggiornare i suoi follower (in tutto 4 milioni e mezzo) sui social. Quello di Nara è stato un esempio per gli altri malati nelle sue stesse condizioni. Un monito a non arrendersi mai e a non perdere la speranza neanche nei momenti più bui, apparentemente senza uscita.

Modella 24enne muore di cancro: il messaggio del fidanzato

Poco dopo la morte di Nara, avvenuta presso l’ospedale Nove de Julho di San Paolo, in Brasile, il fidanzato della giovane, Pedro Rocha, ha annunciato il suo decesso su Instagram, raccogliendo due milioni di Like.

Questo il messaggio di Pedro: “Sfortunatamente Nara è morta ieri sera dopo tanti combattimenti: volevo averla per sempre, ma lei meritava di riposare. La sua morte lascia un vuoto enorme nel mio cuore, ma lei vivrà per sempre dentro di me, sarà sempre la mia ispirazione, facendomi vedere il mondo in una luce migliore. Sono sicuro che continuerà a trasmettere la sua forza a molte persone, poiché questo era il suo obiettivo. Riposa in pace, amore mio”.