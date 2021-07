L’ex tronista di Uomini e Donne, Sabrina Ghio, ha rivelato ai followers di essersi operata per contrastare l’avanzamento di un processo tumorale.

L’ex tronista di Uomini e Donne, Sabrina Ghio, ha rivelato ai suoi followers su Instagram di essersi sottoposta a un intervento chirurgico nel tentativo di contrastare l’avanzare di un processo tumorale.

Uomini e Donne, Sabrina Ghio: “Operata per contrastare un processo tumorale”

Era noto che Sabrina Ghio, ex tronista di Uomini e Donne, avesse dovuto subire un’operazione, eseguita verso la fine del mese di giugno 2021. Sino al suo recente annuncio postato tra le stories Instagram, tuttavia, non erano ancora state palesate le cause che avevano reso necessario l’intervento.

Dopo aver affrontato la procedura medica e aver ricevuto i risultati dei suoi ultimi esami clinici, Sabrina Ghio ha preferito concedersi qualche giorno di tempo per metabolizzare quanto accaduto prima di confidarsi con i suoi followers.

Nella giornata di giovedì 8 luglio, infine, l’ex tronista ha deciso di svelare ai fan di essersi affidata a un chirurgo che, mediante l’utilizzo di un laser, ha tentato di bloccare un processo tumorale in atto nel suo organismo.

Uomini e Donne, Sabrina Ghio: l’intervento per bloccare il processo tumorale

Nel mese di giugno, Sabrina Ghio si era sottoposta a una biopsia, i cui risultati le sono stati recapitati soltanto da alcuni giorni.

La scoperta del processo tumorale, infatti, ha profondamente sconvolto l’ex tronista che ha avuto bisogno di tempo per metabolizzare la notizia.

A questo proposito, la donna ha spiegato ai fan che, nel momento in cui è stata contattata dal medico, si è sentita in preda al panico: “Quando mi ha chiamato il dottore sono andata in totale panico, come sempre quando si tratta di salute. E sono rimasta senza parole, perché la biopsia rivela che il processo tumorale era già iniziato.

[…] Il mio medico mi dice che tempo quattro o cinque mesi si sarebbe trasformato in tumore e quindi io vado nel panico”.

Uomini e Donne, Sabrina Ghio e il processo tumorale: l’invito ai followers

Secondo quanto riferito dall’ex tronista, conviveva con la patologia tumorale da circa un anno ma, nonostante le svariate visite mediche alle quali si era sottoposta nel corso dei mesi, il male è stato individuato soltanto in tempi recenti. Nel tentativo e nella speranza di arginare il processo tumorale, quindi, Sabrina Ghio, su suggerimento del medico, è stata operata con il laser ed effettuerà una nuova visita di controllo nel mese di agosto al fine di comprendere se l’intervento chirurgico abbia avuto o meno esito positivo.

Nell’attesa, la donna ha ammesso di essere molto agitata e di non riuscire a dormire durante la notte: “Sono stati giorni duri. Uno dei miei pregi è mascherare per cercare di andare avanti, per essere meno appesantita. Poi però non dormo, alle quattro di notte o alle cinque mi giro e mi rigiro nel letto”.

Le stories di Sabrina Ghio, infine, si sono concluse con un appello dell’ex tronista per ai suoi followers, volto a sottolineare l’importanza della prevenzione.