Uomini e Donne, Luisa Anna Monti precisa sul tumore: “Non trattatemi da malata”

Dopo aver dichiarato di avere un cancro al seno, Luisa Anna Monti di U&D ha rimarcato la propria positività nella lotta contro la malattia

Insieme all’ex gieffina Carolina Marconi, anche un altro voto noto della tv italiana sta affrontando la dura battaglia contro il tumore al seno. Stiamo parlando di Luisa Anna Monti, ex dama di Uomini e Donne, che ha scoperto un carcinoma maligno da dover rimuovere con un’operazione chirurgica.

La donna ha tuttavia precisato di non volersi in alcun modo arrendere, pubblicando un lungo messaggio su Instagram al riguardo.

Luisa Anna Monti: il messaggio di speranza

Consapevolezza… Lotta… Coraggio… Rinascita… Biopsia… a breve daremo un bel calcio nel sedere a questa bestiaccia. La prevenzione è tutto! Niente commiserazione, ma condivisione con chi come me vive lottando ogni giorno. Nel giro di poco tempo mi sono ritrovata catapultata da un sogno a un incubo. La paura c’è, ma guai a lasciarsi andare. Non sono malata, né voglio essere trattata come tale. Ho solo un problema fisico e non sprecherò le mie energie stando a letto a domandarmi perché.

Queste dunque le parole piene di coraggio dell’ex protagonista del Trono Over di Uomini e Donne, che ha sottolineato come non si debba mai smettere di lottare. “Mai smettere di credere in se stessi e perdere la voglia di vivere! Comunque vadano le cose, devi reagire con positività pensando che è solo una nuvola grigia che offusca il sole e che passato il temporale risorgerai”. Purtroppo per Luisa Anna Monti questa è la sua seconda battaglia contro la malattia del secolo: qualche anno fa ha infatti affrontato anche un tumore alla tiroide.