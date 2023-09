La vittoria della modella, originaria dello Zimbabwe, ha suscitato reazioni contrastanti in rete, in quanto rappresenterebbe il Paese africano come donna bianca.

Modella bianca vince Miss Zimbabwe

Il concorso di Miss Universo Zimbabwe si è tenuto sabato, per la prima volta in 22 anni. Brooke Bruk-Jackson, 21 anni, ha conquistato l’ambita corona. Tuttavia, la vittoria della modella è stata accolta con reazioni contrastanti. Chi la critica sostiene che la giovane donna abbia vinto il concorso proprio perché bianca e che sarebbe stato più sensato selezionare una concorrente nera per rappresentare il Paese, dove la maggior parte della popolazione è di colore. Per altri, invece, il successo di Bruk-Jackson è più che meritato. Ciò che è piaciuto di più al pubblico, infatti, è la sua eccezionale capacità di rispondere alle domande e la sua abilità di modella.

La reazione della vincitrice

“Sono orgogliosa di essere zimbabwese“, ha dichiarato Brooke Bruk-Jackson, aggiungendo: “È scioccante e incredibile allo stesso tempo. Sono davvero sopraffatta. Non vedo l’ora di svolgere le mie funzioni di regina dello Zimbabwe quest’anno a El Salvador. Ho fatto la modella qualche anno fa a Città del Capo e ho viaggiato in tutto il mondo, ma questo è il mio primo concorso”. La ragazza, infatti, rappresenterà lo Zimbabwe sul palcoscenico mondiale, durante il prossimo concorso di Miss Universo, che si terrà a novembre a El Salvador.

I precedenti nel mondo

Non è la prima volta che una modella fuori dagli schemi vince un concorso di bellezza. Nel 2021 Rehema Muthamia, di origini keniote, ha vinto Miss Inghilterra, mentre la dottoressa indiana Bhasha Mukherjee è stata vincitrice del medesimo concorso nel 2019. Pamela Uba, nata in Sudafrica da genitori nigeriani, ha vinto Miss Irlanda nel 2021 e secondo il censimento irlandese solo l’1,5% della popolazione del Paese è di colore.