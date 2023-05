Modella di OnlyFans cacciata dal supermercato: indossava short troppo corti

Kerolay Chaves, modella nota per i suoi contenuti piccanti postati su OnlyFans, ha raccontato una storia spiecevole che le è capitata in un supermercato brasiliano. La ragazza ha spiegato di essere stata bullizzata a causa, secondo lei, del suo aspetto troppo avvenente.

OnlyFans, modella cacciata dal supermercato: aveva jeans troppo corti

La Chaves si è sfogata sul suo profilo Instagram e ha raccontato quanto successo alle sue migliaia di followers: “Sono appena arrivata al supermercato e mi hanno bullizzato per aver indossato ‘vestiti troppo corti’. Alcune persone mi hanno guardato con pregiudizio, altri mi hanno insultata e, alla fine, sono stata cacciata. Ci credete? Penso che sia assurdo che noi donne siamo ancora trattate in questo modo solo perché ci vestiamo come vogliamo.” Kerolay era entrata nel negozio indossando una canottiera bianca quasi trasparente e dei pantaloncini di jeans molto corti.

I commenti dei followers

Kerolay Chaves, probabilmente, si aspettava di ricevere sostegno dai suoi followers, ma in realtà il web non ha reagito come si poteva immaginare. Tante persone, infatti, hanno dato ragione al supermercato – “Non c’è bisogno di andare in un supermercato vestita così” – ha scritto un suo followernella sezione commenti. “Stai mettendo in imbarazzo le persone perbene che sono spesso lì con i bambini” – dice un altro – “Immagino che sia successo a te quello che, allo stesso modo, sarebbe successo nel caso in cui un uomo senza maglietta sarebbe entrato nel posto” – sentenzia un altro ancora.