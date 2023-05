Paura nel Regno Unito e tre feriti nell’esplosione di un appartamento ad ovest di Londra, con il violento scoppio che ha riguardato alcuni locali posti sopra un negozio di pollame. A fare danni alla salute dele persone sarebbero stati i detriti precipitati in strada ma le notizie sono ancora frammentarie. Il dato, riportato dal Sun, è che ci sono state tre persone ferite dopo che un appartamento sopra un negozio di polli è esploso.

Esplode appartamento a Londra: tre feriti

Pare che tutto sia avvenuto a causa di una probabile fuga di gas. I servizi di emergenza si sono precipitati a Western Road a Southall, a ovest di Londra , alle 13:30 di ieri, 30 aprile, dopo che l’esplosione ha fatto precipitare i detriti sulla strada. Tre persone sono state portate d’urgenza in ospedale. I media informano che altre sono in cura sul posto dai paramedici. A scopo precauzionale poi la polizia metropolitana e i vigili del fuoco di Londra hanno evacuato le case e le attività commerciali vicine.

Le parole del portavoce della Polizia

Un portavoce della polizia ha detto: “Siamo stati chiamati per intervenire su un’esplosione in una proprietà su Western Road a Southall intorno alle 13:30 di oggi”. E ancora: “Sono in atto chiusure stradali e si consiglia alle persone di evitare l’area in questo momento”. Un portavoce dei vigili del fuoco ha invece spiegato: “I vigili del fuoco stanno assistendo la polizia metropolitana e il London Ambulance Service sulla scena”.