Mostra i peli del suo corpo sui social per rafforzare il messaggio del movimento Body Posivity: a postare le foto è stata la modella Calita Fire.

Sono sempre di più i “seguaci” del Body Positivity. Lo ha dimostrato, ad esempio, la modella Calita Fire quando, con grande coraggio, ha deciso di rispondere alle critiche che le sono state rivolte dalla società mostrandosi totalmente al naturale.

La ragazza, indossando un bikini o un minidress, ha postato su Instagram una serie di scatti con cui ha deciso di mettere in bella mostra “qualcosa in più”. Da tempo, infatti, Calita ha deciso di non sottoporsi più a sessioni di ceretta e di smettere di radersi, lasciando che libera la natura di fare il suo corso per quanto riguarda il suo corpo.

L’obiettivo di Calita Fire

Da tempo immemore, la figura femminile è vittima di stereotipi che spesso è difficile riuscire a lasciarsi alle spalle. Uno dei tanti stereotipi associati all’essere donna riguarda i “peli”: la loro presenza sul corpo femminile è considerata il più delle volte sconveniente e visivamente nauseante. Ma, con il trascorrere del tempo e con la diffusione del più recente movimento “body positivity”, stanno cominciando a diffondersi approcci più inclusivi che pongono l’accento sulla salute del corpo umano e mirano a mettere da parte preconcetti e assurdi canoni di bellezza.

In quest’ottica, si inseriscono le foto postate su TikTok e Instagram dalla modella che ha deciso di mostrarsi così com’è e di non lasciarsi abbattere da commenti tossici e utenti che la criticano per la scelta di non radersi.