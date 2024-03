Modena, aggredito il candidato sindaco Luca Negrini

Luca Negrini, candidato sindaco, è stato aggredito mentre cercava di fermare un uomo che seguiva una donna con un martello a Modena.

Luca Negrini, in corsa alle Amministrative per il centrodestra a Modena, previste l’8 e il 9 giugno, è stato aggredito in strada. Negrini ha provato a fermare un uomo mentre stava seguendo una donna con un martello, in evidente stato di agitazione. L’uomo, secondo quanto riportato, ha colpito il candidato sindaco con due colpi al braccio. Fortunatamente Luca Negrini ha riportato delle lesioni lievi e guarirà in pochi giorni, dopo aver salvato quella donna dalla furia del suo aggressore, che è stato arrestato.

Modena, aggredito Luca Negrini: la dinamica

Secondo le prime ricostruzioni, Luca Negrini avrebbe notato un uomo mentre stava seguendo una donna con un martello in mano. A quel punto, avrebbe cercato di fermare l’aggressore, che si è subito rivoltato contro di lui, colpendolo al braccio. L’episodio è avvenuto in Calle di Luca, nel centro storico della città di Modena.