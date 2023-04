Modena, faida etnica tra pachistani e tunisini: muore un 16enne

La periferia modenese è la Banlieue del Centro Italia. Ennesima faida etnica col morto. Due gruppi di giovanissimi: l’uno di nazionalità tunisina, l’altro pachistana. Si sono fronteggiati in uno scontro all’ultimo sangue. Un 16enne pachistano ha perso la vita e altri due sono gravemente feriti.

I dettagli dello scontro

Stando a quanto riportato dai media locali, lo scontro è avvenuto intorno alle ore 16:30 di venerdì 31 marzo 2023, all’interno dell’area verde del parco della città, dal lato del Palamolza. La scena è stata ripresa con un cellulare da alcuni testimoni che hanno poi diffuso il video sui social: pugni, calci, bastonate e coltellate. Alla fine della rissa restano per terra, in una pozza di sangue, tre giovani.

L’intervento dei soccorsi

Scattato l’allarme, sono tempestivamente intervenuti sul posto i sanitari del 118 che, con tre ambulanze e un’automedica, hanno trasportato all’ospedale di Baggiovara i feriti più gravi. Presenti anche diverse pattuglie dei carabinieri. Il 16enne più grave ha perso la vita durante il viaggio, sull’autoambulanza: le coltellate subite gli hanno causato lesioni irreversibili agli organi vitali. Ricoverato in terapia intensiva e in prognosi riservata un ragazzo di 22 anni, solo dieci giorni di prognosi invece per il terzo ferito, un 18enne.