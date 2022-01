Modena, insegnante rifiuta la mascherina FFP2: studenti lasciano l’aula in massa

Un gruppo di studenti ha abbandonato l'aula scolastica di fronte al rifiuto, da parte dell'insegnante, di indossare la mascherina FFP2.

Dato che la loro insegnante si era rifiutata di indossare la mascherina FFP2, un gruppo di allievi ha lasciato l’aula in massa per protesta nei suoi confronti. La donna ha dunque allertato le forze dell’ordine che, avendola trovata priva di super green pass, le hanno comminato una multa di 400 euro.

Insegnante rifiuta mascherina FFP2

I fatti si sono verificati presso la scuola media Carducci di Modena. Secondo quanto ricostruito, la docente avrebbe dovuto indossare il dispositivo di protezione dopo la segnalazione di due casi si positività, ma la donna si è rifiutata e per due giorni si è presentata in aula con la mascherina chirurgica. Gli studenti hanno inizialmente protestato a parole e chiesto alle famiglie e agli altri insegnanti come comportarsi.

Tra questi uno ha consigliato loro di uscire dall’aula nel caso in cui la prof si fosse presentata nuovamente priva di mascherine FFP2.

E così è successo: di fronte all’ennesimo rifiuto della donna di indossarla, gli alunni hanno abbandonato l’aula. A quel punto la docente avrebbe filmato tutto con il cellulare per cercare un confronto con la vicepreside e con il docente che aveva consigliato loro di comportarti così.

Insegnante rifiuta mascherina FFP2: trovata senza super green pass dalla Polizia

Gli studenti sono rientrati convinti dal personale scolastico per poi uscire di nuovo dalla classe quando la docente ha nuovamente rifiutato la FFP2. A quel punto hanno telefonato ai genitori per farsi venire prendere mentre l’insegnante contattava il 112. Giunta sul posto, la polizia locale ha constatato che la donna era sprovvista del green pass rafforzato necessario per lavorare all’interno della scuola e le ha comminato una sanzione di 400 euro.

La docente non ha desistito ma ha lasciato sul registro elettronico una nota per tutta la classe, incolpandoli dell’annullamento della verifica prevista per quella mattina.