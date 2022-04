Modena, manifestazione con "Z" in favore di Putin. In un corteo di no green pass, alcuni sventolano bandiere con il simbolo di chi sostiene la Russia.

A Modena si è tenuta una manifestazione con la “Z” in favore di Vladimir Putin. Il corteo dei no green pass era un appuntamento fisso del sabato pomeriggio nel centro storico della città l’anno scorso e stavolta si sono aggiunti alcuni simpatizzanti della Russia.

Modena, manifestazione con “Z” su giacche e bandiere

Il fenomeno era andato pian piano esaurendosi finché, introno alle ore 16 del 2 aprile 2022, i manifestanti si sono ripresentati ma stavolta con qualcosa in più. Tra i circa 50 partecipanti al corteo no green pass, alcuni portavano bandiere e giacche con una “Z” impressa sopra. Questo simbolo viene associato ai sostenitori di Vladimir Putin durante il conflitto in Ucraina.

Manifestazione con “Z” a Modena

I manifestanti del gruppo “Modena Libera” si sono radutati presso piazza Sant’Agostino a Modena, per poi attraversare via Emilia centro, voltare in Viale Martiri e raggiungere il monumento ai caduti, dove si è tenuto un presidio finale. Diverse le invettive contro il Governo Draghi, Bonaccini e la guerra in Ucraina.

Modena, manifestazione con “Z”: interviene la Digos

Alcuni agenti della Digos presenti sul posto hanno intimato di sfilare senza “Z”, ma questi hanno proseguito urlando a più riprese “zeta, zeta!”.

La manifestazione è stata seguita dalle forze dell’ordine e non ci sono stati disguidi.