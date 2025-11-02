Mohammad Hannoun presenta ricorso contro il provvedimento di foglio di via

Mohammad Hannoun, figura di spicco nella comunità palestinese in Italia, ha recentemente annunciato la sua intenzione di fare ricorso contro un provvedimento di allontanamento che lo costringe a restare lontano da Milano per un anno. Questo provvedimento, emesso dal questore di Milano, è stato motivato da presunti atti di istigazione a delinquere durante una manifestazione del 18 ottobre, in cui Hannoun ha espresso le sue opinioni sulla situazione in Palestina.

La notizia ha suscitato un ampio dibattito, con sostenitori e critici che si confrontano su temi di libertà di espressione e diritti umani.

Il contesto della manifestazione

La manifestazione a Sesto San Giovanni, organizzata dall’Associazione Palestinesi d’Italia, ha visto la partecipazione di numerosi attivisti e cittadini contrari alle attuali politiche israeliane nei confronti dei palestinesi. Durante il corteo, Hannoun ha rilasciato dichiarazioni che hanno suscitato polemiche, in particolare per il suo riferimento alle esecuzioni di collaborazionisti da parte di Hamas. Sebbene egli si sia difeso dichiarando di non aver mai giustificato tali atti, le sue parole sono state interpretate come una provocazione da alcuni gruppi politici, in particolare da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, che hanno chiesto la sua espulsione.

Reazioni istituzionali

Le reazioni al provvedimento di allontanamento sono state immediate. Politici come Silvia Sardone e Roberto Di Stefano hanno descritto il corteo come una sfida e hanno espresso supporto per la libertà di partecipazione alle manifestazioni. Hannoun ha dichiarato che il foglio di via rappresenta non solo un attacco personale, ma un tentativo più ampio di silenziare il dissenso e le voci critiche nei confronti del governo italiano. “Non mi fermerò”, ha affermato, “perché la mia lotta è giusta e non posso rinunciare ai diritti del mio popolo”.

Le accuse di finanziamento a Hamas

Uno dei punti centrali nella controversia riguarda le accuse rivolte a Hannoun di essere un finanziatore di Hamas. In risposta a queste affermazioni, il presidente dell’Associazione Palestinesi in Italia ha chiarito la sua posizione, sottolineando che le sue attività sono sempre state orientate verso progetti umanitari. \”Sono qui da 42 anni e ho sempre raccolto fondi per aiutare la Palestina con totale trasparenza\”, ha affermato. Hannoun ha poi ribadito che le sue azioni non hanno mai sostenuto attività militari o terroristiche, ma piuttosto la legittima resistenza dei palestinesi contro l’occupazione.

Appello al governo italiano

In un contesto politico particolarmente teso, Hannoun ha rivolto un appello al governo italiano affinché difenda i diritti dei cittadini che sostengono il diritto internazionale. Ha messo in guardia sul fatto che chiunque esprima tali posizioni possa diventare oggetto di sanzioni, come accaduto nel caso di Francesca Albanese. \”Non è accettabile che il dibattito venga ridotto al silenzio\”, ha dichiarato, chiedendo una maggiore protezione per chi combatte per i diritti umani e la giustizia sociale.

La battaglia legale di Mohammad Hannoun

La battaglia legale di Mohammad Hannoun contro il foglio di via rappresenta non solo una questione personale, ma un importante test per la libertà di espressione in Italia. La sua determinazione a continuare la sua attività di attivismo e a difendere i diritti del popolo palestinese potrebbe avere ripercussioni significative per il futuro delle manifestazioni e del dissenso politico nel paese. In attesa di conoscere l’esito del suo ricorso, Hannoun rimane fermo nelle sue convinzioni e pronto a fronteggiare le sfide che si presenteranno.