Si conclude oggi la terza giornata dei gironi di qualificazione per gli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar 2022. Ecco le partite di oggi.

Inizieranno oggi pomeriggio alle 16.00 le partite della terza giornata dei Mondiali in Qatar 2022.

Oggi, 2 dicembre 2022, si disputeranno le gare valide per le qualificazioni agli ottavi di finale del gruppo G e del Gruppo H.

Mondiali Qatar 2022, le partite di oggi 2 dicembre: il gruppo G

Il gruppo G è composto da: Brasile, Cameroon, Serbia e Svizzera. I gialloverdi sono ormai qualificati matematicamente e anche in caso di sconfitta e vittoria della Svizzera occuperebbe la prima posizione nel girone grazie alla vittoria contro gli europei nello scontro diretto.

Nervi tesi invece tra Cameroon e Serbia, che sono obbligate a vincere per sperare in un miracolo. Alla Svizzera invece basterebbe anche solo un pareggio e sperare che il Cameroon non la superi nella differenza reti in caso di vittoria. Le partite si disputeranno alle 20.00 e sono: Cameroon-Brasile (Rai1) e Serbia-Svizzera (RaiSport).

Il gruppo H

Il gruppo H è composto da: Corea del Sud, Ghana, Portogallo e Uruguay.

Il girone H sembra quasi speculare al girone G, dove il Portogallo è certo della sua qualificazione anche in caso di vittoria del Ghana e loro sconfitta. Corea del Sud e Uruguay invece dovranno lottare su ogni pallone per cercare di staccare il biglietto per gli ottavi di finale. Le partite si disputeranno alle 16.00 e sono: Ghana-Uruguay (Rai1) e Corea del Sud-Portogallo (RaiSport).