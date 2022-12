Mondiali Qatar, Brasile-Corea del Sud: show della Seleçao. Chi troverà ai quarti

Finisce qui il match valido per l'accesso ai quarti di finale tra Brasile e Corea del Sud. I verdeoro hanno vinto con il punteggio di 4-1. Chi affronterà nel prossimo turno la Seleçao.

Partita a senso unico con un finale al cardiopalma, quella a cui abbiamo assistito tra Brasile e Corea del Sud.

I verdeoro, guidati da Tite, hanno vinto nettamente con il risultato di 4-1. Hanno segnato Vinícius Júnior (7′), Neymar (13′ rigore), Richarlison (29′), Lucas Paquetá (36′). Per la Corea del Sud ha fatto gol Paik Seung-Ho (76′). Ai quarti di finale la sfida sarà contro la Croazia.

Le formazioni ufficiali di Brasile-Corea del Sud

Brasile (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Militao, Thiago Silva, Marquinhos; Casemiro, Paquetà; Raphinha, Neymar, Vinicius Junior; Richarlison. Allenatore: Tite

Alisson; Danilo, Militao, Thiago Silva, Marquinhos; Casemiro, Paquetà; Raphinha, Neymar, Vinicius Junior; Richarlison. Allenatore: Tite Corea del Sud (4-2-3-1): Kim Seung-gyu; Kim Moon-hwan, Kim Min-jae, Kim Young-gwon, Kim Jin-Su; Hwang In-beom, Jung Woo-young; Hwang Hee-chan, Lee Jae-sung, Son Heung-min; Cho Gue-sung. Allenatore: Paulo Bento.

Il Brasile si riscatta e conquista i quarti

Nell’ultima gara del girone il Brasile aveva perso contro il Camerun. I verdeoro sono stati in grado di reagire velocemente mandando un chiaro messaggio ai tifosi, ma non solo. Il Brasile del resto si è imposto grazie a quattro reti fulminee che hanno chiuso la partita a nemmeno 40 minuti dall’inizio. Ad aprire le danze è stato Vinicius Junior che al settimo minuto ha superato la porta avversaria con un destro che non perdona.

Nemmeno il tempo di festeggiare che al Brasile viene assegnato un rigore in seguito ad un contrasto tra Jung e Richarlison. Neymar sul dischetto va a colpo sicuro.

Al 30esimo Richarlison è artefice di una nuova magia del Brasile. Il sigillo che ha permesso l’accesso ai quarti viene però posto da Lucas Paquetà alla fine di un contropiede impeccabile. Nella ripresa qualcosa si smuove. Nel finale la Corea del Sud ha uno scatto d’orgoglio.

La rete del 4-1 segnata da Seung-Ho Paik è a dir poco incredibile e ha stregato la porta avversaria. Purtroppo non basta. La partita finisce al 94esimo. Il Brasile al termine del match esibisce uno striscione commovente per Pelè.

La Seleçao segna 4 gol dopo 36 minuti: Neymar a un passo da Pelè

I primi 50 minuti (45′ + 5 di recupero) di Brasile-Corea del Sud, non hanno avuto bisogno di ulteriori commenti. Ad attirare l’attenzione è stato però soprattutto un record che Neymar potrebbe raggiungere entro brevissimo. Il campione brasiliano, grazie al rigore che ha decretato il gol del 2-0, si è avvicinato a solo -1 dalla leggenda indiscussa del calcio mondiale Pelè.