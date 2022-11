Mondiali Qatar: le gare della giornata di oggi 24 novembre

Mondiali Qatar 2022: gare della giornata tra le squadre dei gironi G e H e attese in campo per la giornata di oggi 24 novembre

Occhi puntati sul Portogallo.

E su Cristiano Ronaldo. Il calendario di oggi giovedì 24 novembre 2022 ai Mondiali in Qatar. Quattro partite e in campo le squadre dei gironi G e H. Focus anche sul gioco del Brasile.

Programmi tv e dirette streaming

Primo appuntamento in programma per la giornata è la partita tra le squadre del girone G Svizzera-Camerun: alle ore 11, si può seguire su Rai2 e su RaiPlay. Alle 14 sarà possibile seguire, sempre su Rai2 e su RaiPlay, l’incontro tra le squadre del girone H Uruguay e Corea del Sud.

Ancora dal girone H, alle 17 terzo appuntamento della giornata con Portogallo vs. Ghana. Partita importante questa per il talento rossonero Rafael Leao che, classe 1999, esodirà oggi nel Portogallo come titolare al fianco di Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva. A chiudere gli appuntamenti della giornata, dal girone G Brasile-Serbia alle ore 20, stavolta in onda sul primo canale della Rai. Atteso Neymar.

Mbappé, Messi e Neymar: il plus del Mondiale

L’emiro del Qatar, nonché proprietario del Psg, realizza il sogno di avere in casa le sue tre stelle. La Francia di Mbappé. L’Argentina di Messi. Il Brasile di Neymar. Ci sono Mondiali e Mondiali e questo è senza dubbio uno degli appuntamenti con il calcio fuoriclasse per antonomasia.