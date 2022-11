Mondiali Qatar, le partite di oggi 23 novembre: orari e dove vederle

Il programma dei Mondiali per la giornata di oggi, 23 novembre. Si disputano quattro partite, che verranno trasmesse in tv.

Si parte alle 11 con Marocco-Croazia, e si prosegue poi alle 14 e alle 17 con Germania-Giappone e Spagna-Costa Rica.

Mondiali Qatar, le partite di oggi 23 novembre

Sono quattro le partite dei Mondiali in programma per oggi, mercoledì 23 novembre. Tutto è iniziato alle 11, con la sfida tra il Marocco e la Croazia, che ha inaugurato il gruppo F. L’altro match di questo raggruppamento è quello tra Belgio e Canada, che chiuderà la giornata, alle ore 20.

Alle ore 14 verrà giocata la partita Germania-Giappone, e alle 17 Spagna-Costa Rica, del gruppo E. Il programma completo della giornata è il seguente:

11:00 – Marocco-Croazia (Gruppo F) – Rai2, RaiPlay;

14:00 – Germania-Giappone (Gruppo E) – Rai1, RaiPlay;

17:00 – Spagna-Costa Rica (Gruppo E) – Rai3, RaiPlay;

20:00 – Belgio-Canada (Gruppo F) – Rai1, RaiPlay.

Mondiali Qatar: dove vedere le partite

La diretta televisiva è un’esclusiva sulla Rai, che ha i diritti di Qatar 2022.

La partita tra Marocco e Croazia, alle 11, così come Germania-Giappone e Spagna-Costa Rica, alle 14 e alle 17, saranno trasmesse su Rai2. La partita di chiusura della giornata, tra Belgio e Canada, sarà in onda su Rai 1 dalle 20. Per quanto riguarda la diretta streaming basterà collegarsi con i dispositivi portati e fissi alla piattaforma Rai Play.