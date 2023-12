Alessandro Bergo non ce l’ha fatta: il 40enne è morto a causa di una malattia contro cui lottava da quattro anni ma, negli ultimi giorni, le sue condizioni erano peggiorate. Bergo lascia una moglie, Ilaria, e due figlie.

L’amore per il basket

Da sempre legato al mondo del basket: cresciuto nelle giovanili del Don Bosco, era stato allenato, tra gli altri, da Luca Banchi, Alessandro Ramaglie e Walter De Raffaele. Incontri speciali, che lo avevano formato sia a livello professionale che nella vita. Qualche anno fa il suo ritorno in campo in Promozione, poi anche tra gli Amatori. Le sue parole, quando dopo qualche azione gli mancava il fiato: “Non riesco a dimagrire, ma la mano è sempre educata“.

Il ricordo degli amici

“A nome mio, di tutte le società, di tutti i tesserati, degli arbitri e della SDA Pallacanestro UISP Pisa/Lucca/Livorno porgo le più sentite condoglianze alla società Athletico MNT Livorno e soprattutto alla famiglia per la tragica scomparsa del loro ex giocatore Alessandro Bergo che per quattro lunghi anni ha combattuto come un leone una battaglia contro un male incurabile. Stasera prima della gara tra Athletico MNT e VideoEvents verrà osservato un minuto di silenzio», ha scritto Massimo Gerini, allenatore che Alessandro lo conosceva bene e lo ha allenato fino a cinque anni fa.

Alessandro Susini, invece, scrive: “Caro Alessandro, tu non ci hai lasciato, ci hai solo preceduti anche se così presto, troppo presto. Un giorno ci incontreremo di nuovo“.

