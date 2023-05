Monica Leoffredi: chi è la conduttrice che stava con Venditti

Tra i nomi e i volti più apprezzati del piccolo schermo c’è senza dubbio anche Monica Leoffredi, giornalista e conduttrice romana che nel corso degli anni ha consolidato il suo status senza mai risparmiarsi, passando dall’informazione sportiva a quella politica. Scopriamo qualcosa in più della sua vita e carriera.

Scopriamo la carriera e la vita di Monica Leoffredi, la conduttrice Rai che fece girare la testa ad Antonello Venditti

Il debutto in tv di Monica Leoffredi è arrivato nel 1982 con alcune trasmissioni sportive sull’emittente GBR. L’esordio in Rai è arrivato nel 1984 con un programma sulla politica, intitolato Le regole del gioco. Dal 1986 al 1994 passa poi al timone di Unomattina.

È lì che la conduttrice s’appassiona a temi che riguardano la quotidianità delle persone comuni, che deciderà di approfondire anche nel contenitore Utile e futile, rubrica che porta avanti dal ’94 al ’96, anno, quest’ultimo, che la vedrà condurre anche la prestigiosa Domenica sportiva sulla terza rete della Rai.

Nel 2001 passa poi fa sua la conduzione di Unomattina estate, al fianco di Puccio Corona, e qualche mese dopo presenta la 44esima edizione dello Zecchino d’Oro. Passa su Rai 2 e dal 2002 al 2007 conduce L’Italia sul 2, lavorando poi insieme a Giancarlo Magalli a Piazza Grande nel 2007.

Resta sempre in Rai quando nel 2008, fino all’anno successivo, è redattrice della trasmissione mattutina del secondo canale, Insieme sul 2. Per qualche mese, nel gennaio 2014, conduce al posto di Arianna Ciampoli il programma Fiction Magazine, su Rai Premium, dedicato alle serie televisive italiane trasmesse dall’ammiraglia.

Dal 2014 al 2017 è alla guida di Torto o ragione? Il verdetto finale, mentre dal 2020 è ospite fissa di alcuni programmi pomeridiani di casa Rai, come Italia sì e Ore 14.

La malattia, la storia con Venditti e il matrimonio con Delli Ficorelli

La vita di Monica Loffredi non è sempre stata solo successi e tv. In un’intervista a Vieni da me di Caterina Balivo ha raccontato di quella volta che, durante una mappatura dei nei di routine, ha scoperto di avere un melanoma, che ha poi rimosso e da cui è riuscita a guarire al 100%.

Tra i suoi grandi amori non si può citare Antonello Venditti. Con il cantautore romano la conduttrice è stata legata sentimentalmente dal 1985 al 1994. Per lei scrisse anche la canzone ‘Ogni volta‘.

Nel 2004 intraprende poi una storia con l’odontoiatra romano Gianluca Delli Ficorelli, professionista molto stimato nella Capitale con cui s’è sposata nel 2015. Insieme hanno dato alla luce, tramite fecondazione assistita, due bambini: Riccardo, nel 2009, e Beatrice, nel 2012.