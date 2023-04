Caterina Balivo gelosa del marito: "A qualcuna ho fatto fare una figura plateale..."

Caterina Balivo non ha fatto segreto di essere alquanto gelosa di suo marito, Guido Maria Brera, e di chiunque cerchi di avvicinarglisi.

Caterina Balivo: la gelosia per il marito

Caterina Balivo e suo marito Guido Maria Brera hanno avuto insieme due splendidi figli e, nonostante un periodo di crisi vissuto nel 2020, i due sembrano essere più uniti che mai. La stessa conduttrice ha confessato di esser stata gelosa in più d’un occasione nei confronti del marito perché alcune donne avrebbero provato ad avvicinarglisi. A tal proposito ha confessato a Francesca Fialdini: “Sono abbastanza gelosa. Qualcuna già lo sa, non ti preoccupare. Che fine ha fatto? Una fine bellissima, una bella figura plateale”.

Nel 2020 i due non avevano nascosto di aver vissuto in case separate a causa dell’emergenza Coronavirus e la conduttrice aveva anche svelato in un secondo momento che lei e suo marito avessero vissuto un periodo di crisi. “Io penso che le crisi di coppia fanno bene se sono costruttive. Però deve esserci l’amore, nel mio caso c’è l’amore. Ancora oggi lo guardo e penso ‘quanto è bono mio marito’. Lui è lì, che torna con sorriso e dolcezza. Il più dolce tra noi è lui, io sono quella che graffia di più”, ha affermato la conduttrice in seguito alla sua crisi col marito.