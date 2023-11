Monica Leofreddi, incidente a Roma: "Sono stata investita da un van"

Attraverso i social Monica Leofreddi ha denunciato un grave episodio di cui è stata vittima mentre rientrava di Milano e si trovava, in attesa di un taxi, alla stazione Termini di Roma.

Monica Leofreddi: l’incidente

Monica Leofreddi è stata vittima di un grave episodio ai suoi danni e, attraverso i social, ha spiegato che un autista l’avrebbe accidentalmente investita in retromarcia e a seguire, invece di soccorrerla, si sarebbe scagliato contro di lei aggredendola.

“Voglio raccontarvi la mia debolezza ed il mio sconforto. Stasera di ritorno da Milano ero in attesa del taxi per tornare a casa, lo attendevo poco lontano dalla stazione. Il taxi stava per arrivare,scendo dal marciapiede e lo attendo dietro ad un Van parcheggiato in seconda fila.Ero di spalle con lo sguardo fisso verso la strada .Non mi accorgo che Il Van aziona la retromarcia. Mi travolge e mi scaraventa a faccia avanti sull’asfalto, sento qualcuno che gli urla “fermati!C’è una dietro!” Rotolo verso il centro della strada per evitare che il van mi schiacci.Scende l’autista che invece di soccorrermi , comincia ad urlare accusandomi di fingere , urla che non mi aveva investita ma che mi ero buttata! Un altro imbecille urla“ è vero! Non ti ha toccata”. Mi sono lentamente rialzata,ero umiliata, ferita non solo fisicamente ma soprattutto psicologicamente. Ho tentato di far valere le mie ragioni ma lui continuava a negare.Solo un signore ha confermato che ero stata investita. Gli ho chiesto “può testimoniare ? “Lui ha risposto di sì,l’autista urlava ancora negando.”

La conduttrice ha mostrato solo parzialmente il suo volto solo escoriato, e ha tranquillizzato i fan sulle sue condizioni che, fortunatamente, non sarebbero gravi. Sui social in tanti le hanno espresso la loro solidarietà e il loro calore, e sono in attesa di saperne di più in merito alla vicenda.