Monitoraggio ISS 10 dicembre, Rt cala a 1.18: incidenza sale a 176 casi ogni 100 mila abitanti

L'indice di contagio è sceso a 1.18 mentre l'incidenza ha raggiunto quota 176: i dati del monitoraggio dell'ISS di venerdì 10 dicembre 2021.

Stando ai dati contenuti nella bozza del monitoraggio dell’ISS di venerdì 10 dicembre 2021, l’indice Rt calcolato sui casi sintomatici a livello nazionale è lievemente diminuito a quota 1.18 (la settimana precedente era pari a 1.20). Incrementata invece l’incidenza dei casi ogni 100 mila abitanti, che passa da 155 a 176.

Monitoraggio ISS 10 dicembre

Pur in diminuzione, l’indice di contagio è ancora sopra la soglia epidemica così come l’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero, sceso da 1,09 a 1,07. Aumentano invece i ricoveri e l’occupazione dei posti letto in terapia intensiva. Il tasso di occupazione delle postazioni in rianimazione è infatti all’8,5% (9 dicembre) contro il 7,3% della settimana precedente mentre quello dell’area medica è salito da 9,1% a 10,6%.

Monitoraggio ISS 10 dicembre: le regioni con più ricoveri

Stando ai dati riportati nel report, sette regioni e province autonome superano la soglia di allerta per l’occupazione delle terapie intensive fissata al 10%: si tratta di Calabria (11,8%), Friuli Venezia Giulia (14,3%), Liguria (12,4%), Marche (14,8%), Alto-Adige (18%), Trentino (16,7%) e Veneto (12,4%). L’Emilia Romagna registra invece un valore pari al 10%.

Superano poi l’asticella del 15% per l’occupazione della degenza ordinaria quattro territori, ovvero Calabria (16,8%), Friuli Venezia Giulia (23,3%), Alto-Adige (19,2%) e Valle d’Aosta (24,2%).

Stando così le cose, l’ISS ha classificato 20 Regioni a rischio moderato. Tra queste, cinque sono ad alta probabilità di progressione a rischio alto. Solo una, il Molise, risulta classificata a rischio basso.