Lazio verso la zona arancione, Veneto in bilico e Valle d'Aosta in rosso: i nuovi colori delle regioni da lunedì 29 marzo 2021.

In attesa del consueto monitoraggio dell’ISS è possibile fare delle ipotesi sui nuovi colori delle regioni a partire da lunedì 29 marzo 2021: l’Italia sarà ancora divisa tra zone rosse e zone arancioni e la mappa cromatica non dovrebbe subire grandi cambiamenti.

Nuovi colori regioni dal 29 marzo

L’unico territorio che può infatti sperare di passare dal rosso all’arancione è il Lazio. L’indice di contagio è calato intorno all’1 e potrebbe dunque cambiare colore. Resterà invece in lockdown la Lombardia, come confermato dal direttore generale del Welfare di Regione Lombardia Giovanni Pavesi: l’Rt è stabile ma non si hanno ancora elementi per avanzare all’arancione.

In bilico il Veneto, attualmente rosso, che avrebbe però alcuni numeri da zona arancione.

Il governatore Zaia ha infatti spiegato che l’indice di contagio è ai limiti e l’incidenza settimanale è intorno ai 250 casi ogni 100 mila abitanti: “Stiamo aspettando con ansia le attribuzione dei parametri“. Sembra invece certo il passaggio della Valle d’Aosta in zona rossa. Il presidente della regione Erik Lavevaz ha spiegato che “abbiamo ricevuto i dati informali sul report e preso atto che il nostro Rt è da zona rossa“.

Inoltre l’incidenza ha superato quota 250 e sono aumentati i ricoveri negli ospedali.

Rimarrà invece in zona arancione la Toscana come preannunciato dal governatore Giani: “Siamo a 248 nuovi casi su 100mila abitanti e abbiamo un Rt di 1,09-1,10, quindi siamo in zona arancione“.