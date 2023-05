Terribile tragedia a Monteflacione. Una ragazzina di 16 anni è stata trovata morta in casa, nella vasca da bagno, folgorata con il cellulare attaccato in carica.

Montefalcione, 16enne morta folgorata con il cellulare

Terribile tragedia a Monteflacione. Una 16enne, figlia di un noto commerciante del piccolo centro irpino, è stata trovata priva di vita nella vasca da bagno. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, sembra che la giovane stesse parlando al telefono, che era in carica, con un’amica, mentre si faceva il bagno. Potrebbe essere bastato un momento di distrazione per farla morire folgorata. Sul posto è arrivato anche Angelo Antonio D’Agostino, il sindaco di Montefalcione, e tante altre persone che conoscevano la giovane. Il comune è rimasto sotto choc per questo terribile lutto.

La dinamica dell’incidente

La 16enne è stata raggiunta dalla scarica, che non le ha lasciato scampo. Ha urlato mentre era al telefono con la sua amica, prima di morire. Sarebbe stata proprio l’amica a far scattare l’allarme e avvisare i familiari della giovane. Quando i genitori sono arrivati a casa ormai era troppo tardi. L’intervento del personale del 118 si è rivelato inutile. La salma è all’obitorio dell’ospedale Moscati di Avellino, in attesa dell’autopsia. Sulla morte della minore è stata aperta un’inchiesta da parte della procura di Avellino.