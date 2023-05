Una donna di 44 anni di Giussano, paese nella vicinanze di Monza, si è sentita male dopo aver mangiato un’intera tavoletta di cioccolata alla marijuana. A chiamare i soccorsi è stata la madre della 44enne.

Monza, 44enne mangia cioccolato alla marijuana e si sente male: ricoverata in ospedale

La donna aveva provato a riprodurre la ricetta del cioccolato alla marijuana e c’era riuscita, ma ha esagerato nel mangiare un’intera tavoletta tutta in una volta. Poco dopo ha inziato, infatti, a sentirsi male, tanto da dover allertare i soccorsi. Forti allucinazioni, crampi allo stomaco e dolore alla testa, quando i medici sono entrati in casa hanno trovato la 44enne in pessime condizoni di salute e accasciata a terra. I sanitari hanno deciso di portarla in ospedale.

Le condizioni di salute della donna: dimessa dopo una notte in osservazione

La donna stava così male da non risucire nemmeno a prendere il telefono per poter chiamare aiuto, in soccorso è arrivata sua madre che ha allertato il 118. Dopo una notte intera passata in ospedale in osservazione, la 44enne si è ripresa e ha potuto fare ritorno nel suo appartamento.