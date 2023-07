Un nigeriano di 31 anni, richiedente asilo, è stato arrestato dopo aver aggredito il cane antidroga Narco e un poliziotto. L’aggressione è avvenuta attorno all’1 della notte di domenica scorsa.

Monza, richiedente asilo aggredisce un poliziotto e un cane antidroga

L’uomo stava camminando per strada quando si è imbattuto in una volante della polizia impegnata in un controllo ad un’altra automobile. Il nigeriano, passando a fianco al cane antidroga, lo ha colpito con un calcio, per poi iniziare ad attaccare anche l’agente di polizia che era con lui. Subito dopo, in evidente stato di alterazione, il nigeriano ha iniziato a spogliarsi, togliendosi prima i pantaloni e poi la biancheria intima.

L’aggressione nella stazione di polizia

L’uomo, a questo punto, è stato accompagnato alla stazione di polizia, ma anche lì ha proseguito nel suo atteggiamento violento, provando nuovamente a spogliarsi. Il 31enne ha anche provato ad autolesionarsi e ad inghiottire delle monete che aveva con sè, ma è stato prontamente fermato. L’uomo è stato arrestato e sarà recluso per 4 mesi e 20 giorni.