Morgan torna ad attacare Fedez: "Malato grave, sull'orlo dell'abisso"

Dopo che Fedez ha minacciato d’intraprendere azioni legali contro Morgan, l’ex giudice di X Factor ha replicato furioso nei suoi confronti.

Morgan torna ad attaccare Fedez

Morgan ha affermato di aver avuto con Fedez un’accesa lite a X Factor e, a seguire, si è scagliato contro di lui difronte ai microfoni di Striscia la Notizia. Fedez ha replicato chiedendo all’ex collega di smentire quanto affermato e lo ha minacciato d’intraprendere azioni legali. Per tutta risposta Morgan è tornato all’attacco affermando.

“Sei un ragazzo di 33 anni a cui importa solo dei soldi, perché non hai altri interessi. Sono io che ti dovrei denunciare”, e ancora: “Fedez è un ragazzo, dice cose da ragazzo. Ha paura di morire perché ha una grave malattia che lo attanaglia, è sull’orlo dell’abisso per una condizione di umore che gli ha tolto la vitalità. Comprendo le sue debolezze… a loro stavo sui c… perché li facevo sentire ignoranti, ma giuro che non era mia intenzione. Ho sempre abbassato il livello dei miei interventi perché fossero il più possibile comprensibili anche da loro”. In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se davvero Fedez porterà Morgan in tribunale a causa di quanto da lui affermato.