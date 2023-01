Bambina ucraina morta a solo 6 anni di infarto per le bombe di Putin.

Un tweet spiega che il cuore della piccola Elya ha ceduto dopo mesi passati a scappare da orrori e terrore della guerra. E la storia della bambina ucraina uccisa da quel che la guerra della Russia ha fatto al suo cuoricino debole è diventata un post social per far riflettere. Da quanto è facile intuire in Ucraina migliaia di persone sono morte e altrettante continuano a soffrire atroci dolori: il conflitto va avanti da quasi un anno e tra le vittime di quell’orrore c’è anche Elya, bambina di 6 anni, morta di infarto dopo 11 mesi passati a scappare da bombe e agguati.

Morta a solo 6 anni di infarto

Ecco cosa dice il tweet su di lei: “Si è nascosta per la maggior parte del tempo nel seminterrato con la sua famiglia per paura dei bombardamenti russi. È morta due giorni fa per un attacco di cuore”. Ed ecco che ha posto il tweet su Elya: l’ambasciata ucraina presso la Santa Sede, che ha pubblicato la foto della bambina. Elya in quello scatto ha le trecce bionde e tiene in braccio un peluche rosa.

Il terrore ad Adiivka, nel Donetsk conteso

Come riporta Leggo Elya “era probabilmente più fragile di altri, di sicuro più di moltissimi altri suoi coetanei e negli ultimi 11 mesi è stata esposta ad uno stress intensissimo”. Lei la paura l’ha sentita ad Adiivka, città dell’Ucraina orientale che si trova nel Donetsk. Dove più forte è la guerra. E dove più forte è stato il rumore che ha ucciso Elya.