Morta dottoressa a Palermo: aveva 50 anni

Il mondo della medicina palermitana sta piangendo la scomparsa della dottoressa Emanuela Tumbarello.

La donna è morta prematuramente all’età di 50 anni. Stando a quanto riporta il Giornale di Sicilia, la dottoresa aveva prestato servizio presso il reparto di rianimazione dell’ospedale Cervello di Palermo. Immediato il cordoglio di molti colleghi e amici sui social: “Non ci sono parole ma tanta tristezza….”, è uno dei tanti commenti che è possibile leggere.

La dottoressa Tumbarello aveva operato in passato anche nel 118.

Era madre inoltre di due figlie. “Oggi l’azienda civico e là rianimazione perde una grande professionista la dottoressa Emanuela Tumbarello. Il tuo sorriso si vede anche con la maschera. In questa foto abbiamo salvato una ragazza. Fai buon viaggio Emanuela riposa in pace ti vogliamo tutti bene”, sono le parole del collega Giovanni Geloso sui social.

“Non ci voglio credere…”

Tra gli altri commenti riportati si legge “Persona bella, ho in mente la sua voce e le parole dolci che mi ha detto l’ultima volta che ci siamo viste. Buon viaggio”. Giorgio Caldarella ha scritto infine “Mio Dio che bruttissima notizia non ci voglio credere, è stata un portento, una donna che metteva allegria che non passava inosservata”.