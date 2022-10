Morta la madre di Ilaria e Stefano Cucchi: era malata da tempo

Morta Rita Calore, la madre di Ilaria e Stefano Cucchi. La donna era malata da tempo e non ha mai smesso di chiedere giustizia per il figlio.

La madre di Ilaria e Stefano Cucchi, Rita Calore, è morta dopo una malattia. “Non ce l’ha fatta. Questa mattina Rita Calore si è arresa per andare a riabbracciare Stefano. Il figlio mai perduto. Lo scrivo con tanta emozione e mi stringo a Giovanni ed Ilaria. Non mi viene altro da dire a questa grande famiglia” ha dichiarato l’avvocato Fabio Anselmo, che ha dato l’annuncio. La donna era malata da tempo, ma questo non le ha mai impedito di chiedere giustizia per la morte del figlio, che è stato massacrato di botte in caserma il 22 ottobre 2009.

Le dichiarazioni di Rita Calore

“Questa storia ci ha distrutto fisicamente e economicamente, abbiamo passato momenti terribili, abbiamo chiesto prestiti in banca per far fronte alle spese del processo. Il lavoro ne ha risentito, lo studio, dove lavorava anche mia figlia Ilaria, è andato sempre peggio, alcuni nostri dipendenti sono andati via. Per dieci anni non ho mancato un’udienza, poi mi sono ammalata prima io, poi mio marito” aveva dichiarato tempo fa Rita Calore, parlando di quello che era accaduto a suo figlio e del processo, con insabbiamenti, depistaggi e insulti alla sua famiglia.