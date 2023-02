Lucia Zagaria, moglie di Lino Banfi, è morta all’età di 85 anni.

La donna soffriva da diverso tempo di Alzheimer. Rosanna Banfi, la figlia, ha voluto condividere un post su Instagram davvero molto commovente.

Lucia Zagaria, moglie di Lino Banfi e mamma dell’attrice Rosanna, è morta all’età di 85 anni. La donna era da tempo malata di Alzheimer. A dare l’annuncio della sua scomparsa è stata la figlia, che ha voluto condividere su Instagram un post molto commovente per dirle addio.

“Ciao mami ora sei di nuovo così. Buon viaggio” ha scritto l’attrice, accompagnando queste parole con una foto in bianco e nero di sua madre, ritratta da giovane, sorridente e con un gelato in mano. Un post che ha scatenato tantissima commozione anche nel mondo dello spettacolo. Sono arrivati i commenti di Mara Venier, Sandra Milo, Maria Grazia Cucinotta, Paola Saluzzi, Andrea Roncato, Massimiliano Gallo e molti altri.

La lunga storia d’amore tra Lucia Zagaria e Lino Banfi

Lino Banfi e Lucia si erano sposati il 1 marzo 1962, dopo 10 anni di fidanzamento. Un matrimonio lampo, celebrato “alle sei del mattino”. Una storia che è iniziata con la resistenza dei genitori di lei alle nozze con l’attore. Il loro amore, però, ha sempre vinto, tenendoli insieme per più di 60 anni. Dal loro matrimonio sono nati due figli, Rosanna e Walter.

L’attore aveva confidato la preghiera fatta a Papa Francesco. “Ho chiesto al Papa di pregare per farci morire insieme” aveva dichiarato. Era un desiderio della moglie, che gli aveva confidato durante la pandemia, spiegandogli che se se ne fosse andato prima lui, lei non ce l’avrebbe fatta. “Ho chiesto al Santo Padre quello che mi hai chiesto di chiedere precisamente. Gli ho raccontato il tuo desiderio, quello di andarcene insieme, nello stesso momento, tenendoci per mano come abbiamo fatto sempre nella nostra vita” sono queste le parole scritte dall’attore in una lettera pubblicata su Intimità, nel 2022.

Lino Banfi ha affrontato la malattia della moglie con una grande umanità, restando sempre al suo fianco. Nel 2021 si era confidato con Mara Venier. “Lei ha paura, un giorno, di non riconoscermi più. Io, per tranquillizzarla le dico che è semplice: ci presenteremo un’altra volta” ha dichiarato l’attore.